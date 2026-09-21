Prezydent Nawrocki wystąpił podczas Polish–American Economic Summit, który zgromadził w Nowym Jorku przedstawicieli administracji i biznesu obu państw. Prezydent przekonywał, że Polska nie powinna ograniczać się do kupowania amerykańskiego sprzętu i technologii.

Polska chce serwisować amerykańskie uzbrojenie

– „Chcemy, żeby ta współpraca przestała się kończyć na dostawie sprzętu. To oczywiste” – powiedział Nawrocki. Jak wskazał, w Polsce już produkowane są elementy systemów Patriot i PAC-3, natomiast Warszawa zabiega również o ulokowanie w kraju europejskiego centrum serwisowego pocisków PAC-3.

Zdaniem prezydenta właśnie serwisowanie i wspólna produkcja mogą przynieść Polsce największe korzyści w kolejnych dekadach.

– „Faza serwisowa takiego uzbrojenia trwa 20, 30 lat, a więc dłużej niż sama dostawa. To właśnie w serwisie i wspólnej produkcji leży dziś największa, wciąż niewykorzystana wartość tej współpracy” – mówił.

Amerykański LNG przez Polskę do regionu

Drugim filarem propozycji Nawrockiego jest energetyka. Prezydent zaproponował stworzenie regionalnego hubu gazowego opartego na dostawach LNG ze Stanów Zjednoczonych. Rozbudowana polska infrastruktura miałaby umożliwiać kierowanie części dostaw dalej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

– „Bezpieczeństwo i gospodarka przestały być dziś dwoma osobnymi porządkami polityki. To, gdzie powstaje fabryka, skąd płynie gaz i kto buduje elektrownię, decyduje dziś o bezpieczeństwie państw tak samo jak liczba żołnierzy i czołgów” – podkreślił Nawrocki.

Polski prezydent zaproponował także wspólne inwestycje Polski i USA w energetykę, elektronikę dla przemysłu motoryzacyjnego oraz produkcję substancji czynnych dla farmacji. Podkreślił przy tym, że ambicją Polski jest rozwój przemysłu wysokich technologii, a nie jedynie konkurowanie niższymi kosztami.