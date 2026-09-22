Dzień: wtorek, 22 września 2026 Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XXV tygodnia okresu zwykłego

Wiara

Słowo Boże na poranek: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je - mówił Chrystus, gdy oznajmiono mu, że „Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.

1 min czytania
Jezus Chrtystus
Jezus Chrtystus · fot. Wikipedia, domena publiczna

PIERWSZE CZYTANIE

Pouczenia Mądrości

Prz 21, 1-6. 10-13

Czytanie z Księgi Przysłów

Serce króla – kanały wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca.
Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary.
Wyniosłe oczy i harde serce – ta lampa występnych jest grzechem.
Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się – do straty.
Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci.
Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy karzą szydercę, mądrzeje naiwny, gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa.
Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego, sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Krewni Chrystusa

Łk 8, 19-21

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».
Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Oto słowo Pańskie.
 

Źródło: Brewiarz.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej