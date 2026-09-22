O tajemniczym spotkaniu donosi agencja Reutera. Dziennikarze powołują się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Dowiedzieliśmy się, że rozmowa miała miejsce w trakcie tankowania samolotów.

Oba źródła, mówiąc o poufnym charakterze sprawy, nie chciały rozmawiać o szczegółach rozmowy Zełenskiego z Ratcliffe’em. Waerto dodać, że dziś po południu ukraiński prezydent ma się spotkać z prezydentem USA przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Media wskazują też na fakt spotkania szefa CIA przed niespełna miesiącem z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji oraz dyrektorem FSB. Wizyta w Moskwie nie była wcześniej zapowiedziana. To pierwsza taka wizyta w Moskwie o której wiadomo publicznie od 2021 roku – tamto spotkanie odbyło się tuż przed wybuchem wojny.