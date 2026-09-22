Nowe informacje minister Żurek przekazał w czasie konferencji prasowej.

- „Doszło do zatrzymania kolejnej osoby, byłego funkcjonariusza policji. Doszło także do przeszukania, w którym znaleziono różnego rodzaju dokumenty, które mają znaczenie w śledztwie dotyczącym Zondy. Obecnie czekamy, bo trwają czynności procesowe”

- powiedział.

O zatrzymaniu minister poinformował również w mediach społecznościowych, przekazując komunikat Prokuratury Krajowej.

- „Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa”

- napisał.

- „To także kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka - prokuratorzy i policjanci przy użyciu zaawansowanego sprzętu kryminalistycznego prowadzą oględziny i przeszukanie terenu bazy paliwowej, na której był widziany przed zaginięciem”

- dodał.

Był wysoko postawionym funkcjonariuszem

Wcześniej o zatrzymaniu Artura K. informowało RMF FM. Wedle relacji dziennikarzy, zatrzymany to były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Współpracę z giełdą kryptowalut miał podjąć po zakończeniu służby w 2018 roku.