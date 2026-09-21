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Afera

Kacprzyk w ukrytej kamerze. „Mam to w du***”

Kanał ZERO przeprowadził dziennikarską prowokację, nagrywając wizytę u Dawida Kacprzyka – bohatera afery w Szpitalu Południowym, który obecnie przyjmuje pacjentów w ramach POZ. Lekarz stwierdził, że aferę w warszawskiej placówce „ma w du***”.

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Fot. screenshot: YouTube (@OficjalneZero)
Fot. screenshot: YouTube (@OficjalneZero)

Informacje na temat Dawida Kacprzyka były początkiem afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziennikarze zwrócili uwagę na ogromne zarobki młodego lekarza bez specjalizacji, który wykonywanie obowiązków koordynatora SOR łączył z aktywnością działacza Koalicji Obywatelskiej. Później pojawiły się doniesienia na temat „saloniku VIP” dla polityków KO w tym szpitalu, a wreszcie o szokujących zaniedbaniach, mających realny wpływ na życie i zdrowie pacjentów. 

Kacprzyk o aferze

Od jakiegoś czasu Kacprzyk pracuje w Jaktorowie, gdzie jako lekarz rodzinny przyjmuje pacjentów w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Teraz Kanał ZERO opublikował nagranie, będące owocem dziennikarskiej prowokacji. W czasie wizyty lekarskiej dziennikarz kanału zapytał Kacprzyka o aferę w Szpitalu Południowym, nagrywając lekarza ukrytą kamerą.

- „Jak się pan czuje z tą aferą?”

- pyta dziennikarz.

- „Mam to w du***”

- przyznaje Kacprzyk.

Okazuje się, że największa dolegliwość dla niego to fakt, że nie może jeździć swoim Porsche, bo wówczas przyciąga uwagę dziennikarzy.

Przydacz: znak rozpoznawczy tego środowiska 

Nagranie skomentował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

- „Działacz KO, pan Kacprzyk, śmieje się Polakom prosto w oczy. Włos mu z głowy nie spadł. Jest kryty przez swoich koleżków. Nie został przesłuchany, nie ma zarzutów, jego jedyny problemem w całej aferze jest to, że nie może zbyt często jeździć swoim Porsche do szpitala. Buta, arogancja, pogarda. Znak rozpoznawczy tego środowiska politycznego”

- stwierdził minister. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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