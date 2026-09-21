Kancelaria Prezydenta skierowała do Kancelarii Sejmu wniosek o przekazanie dokumentów potwierdzających, że Maciej Berek spełniał wymogi formalne konieczne do tego, by Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślił w ub. tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, prezydent Karol Nawrocki odbierze od powołanego sędziego ślubowanie, jeżeli otrzyma właściwe dokumenty. Władze Sejmu jednak wniosek Pałacu Prezydenckiego ignorują.

Berek pisze do prezydenta

Dziś do sprawy postanowił odnieść się sam Maciej Berek, który skierował w tej sprawie pismo do głowy państwa.

- „Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego obowiązkiem. Co więcej, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niezłożenie ślubowania, potraktowane jako odmowa jego złożenia, prowadziłoby do skutku w postaci zrzeczenia się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego”

- napisał na X.com.

- „Sejm wybrał mnie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września 2026 r.

Kadencja, na którą zostałem wybrany, powinna się rozpocząć 16 września 2026 r. Wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta RP w sprawie terminu złożenia przeze mnie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dziś złożyłem w tej sprawie pismo do Prezydenta RP z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania”

- poinformował.