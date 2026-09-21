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Wieści z kraju

Tragedia na Pomorzu. Nastolatka zginęła pod kołami pociągu

Do tragicznego zdarzenia doszło w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg osobowy potrącił 15-latkę. Życia dziecka nie udało się uratować.

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Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne · fot. RzecznikPR za: Wikipedia CC 4.0

O zdarzeniu służby zostały zaalarmowane o 8:20. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Niestety, po przybyciu strażacy stwierdzili śmierć nastolatki. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim asp. Karol Kościuk przekazał, że ofiara to 15-letnia mieszkanka powiatu gdańskiego. Policja ustala okoliczności i przyczyny zdarzenia pod nadzorem prokuratury. 

W wypadku uczestniczył pociąg Polregio kursujący na trasie Gdynia Główna - Tczew. Jak zaznaczył Przemysław Zieliński z PKP Polskich Linii Kolejowych, doszło do niego poza wyznaczonym przejściem lub przejazdem kolejowym. 

W związku ze zdarzeniem wstrzymano ruch pociągów na odcinku między Pszczółkami a Tczewem.

- „Na miejscu pracują służby. Pociągi kierowane są linią kolejową nr 260 przez Zajączkowo Tczewskie”

- podały PKP PLK. 

Około godz. 11 poinformowano o zakończeniu utrudnień i przywróceniu rozkładowego ruchu pociągów. 

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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