O zdarzeniu służby zostały zaalarmowane o 8:20. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Niestety, po przybyciu strażacy stwierdzili śmierć nastolatki. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim asp. Karol Kościuk przekazał, że ofiara to 15-letnia mieszkanka powiatu gdańskiego. Policja ustala okoliczności i przyczyny zdarzenia pod nadzorem prokuratury.

W wypadku uczestniczył pociąg Polregio kursujący na trasie Gdynia Główna - Tczew. Jak zaznaczył Przemysław Zieliński z PKP Polskich Linii Kolejowych, doszło do niego poza wyznaczonym przejściem lub przejazdem kolejowym.

W związku ze zdarzeniem wstrzymano ruch pociągów na odcinku między Pszczółkami a Tczewem.

- „Na miejscu pracują służby. Pociągi kierowane są linią kolejową nr 260 przez Zajączkowo Tczewskie”

- podały PKP PLK.

Około godz. 11 poinformowano o zakończeniu utrudnień i przywróceniu rozkładowego ruchu pociągów.