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Niemcy

Niemcy: W amerykańskiej bazie rozbił się myśliwiec F-16

W pobliżu bazy lotniczej sił Stanów Zjednoczonych w niemieckiej miejscowości Spangdahlem rozbił się myśliwiec wojskowy F-16.

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Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne · fot. za: Wikipedia – Public Domain

Jak przekazała niemiecka kontrola ruchu lotniczego, do zdarzenia doszło w czasie ćwiczeń, w których uczestniczyły cztery samoloty. 

- „Według wstępnych doniesień samolot rozbił się w pobliżu pola golfowego, w obrębie strefy bezpieczeństwa bazy. Na miejsce zdarzenia wysłano dużą liczbę strażaków i policji”

- podał „Bild”.

Wedle informacji przekazanych przez dziennik, w wyniku zdarzenia lekko rana została jedna osoba. Samolot należał do 480. Eskadry Myśliwskiej 52. Skrzydła Myśliwskiego Sił Powietrznych USA. Pilot zdążył się katapultować. 

- „Obecnie nie są dostępne dalsze informacje na temat jego stanu zdrowia”

- zaznaczono.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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