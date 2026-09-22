Niemcy: W amerykańskiej bazie rozbił się myśliwiec F-16

Jak przekazała niemiecka kontrola ruchu lotniczego, do zdarzenia doszło w czasie ćwiczeń, w których uczestniczyły cztery samoloty.

- „Według wstępnych doniesień samolot rozbił się w pobliżu pola golfowego, w obrębie strefy bezpieczeństwa bazy. Na miejsce zdarzenia wysłano dużą liczbę strażaków i policji”

- podał „Bild”.

Wedle informacji przekazanych przez dziennik, w wyniku zdarzenia lekko rana została jedna osoba. Samolot należał do 480. Eskadry Myśliwskiej 52. Skrzydła Myśliwskiego Sił Powietrznych USA. Pilot zdążył się katapultować.

- „Obecnie nie są dostępne dalsze informacje na temat jego stanu zdrowia”

- zaznaczono.