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USA

Xi Jiping przybył do USA. Trump czekał 45 minut na lotnisku

Przywódca Chin Xi Jinping rozpoczął trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Obserwatorów zaskoczyła postawa prezydenta USA Donalda Trumpa, który przywitał gościa na terenie bazy wojskowej, gdzie wcześniej oczekiwał na niego przez 45 minut. Jak zauważają media, zazwyczaj Trump wita zagranicznych gości już w Białym Domu. Tym razem zrobił jednak wyjątek.

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Fot. screenshot: YouTube (NDTV Profit)
Fot. screenshot: YouTube (NDTV Profit)

Powitaniu chińskiego przywódcy na lotnisku pod Waszyngtonem towarzyszyła wyjątkowo uroczysta ceremonia. Rozwinięto czerwony dywan, a na lotnisko osobiście pofatygowali się prezydent USA wraz z małżonką. „New York Times” donosi, że Donald Trump czekał na Xi Jipinga około 45 minut. 

W ten sposób prezydent USA odwdzięczył się za wystawne ceremonie w czasie jego wizyty w Chinach i okazał daleko posunięty szacunek wobec swojego gościa. To dobry początek trudnej wizyty, której tematem będą coraz poważniejsze napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Państwem Środka. Przywódcy będą z pewnością rozmawiać o konfliktach związanych z handlem i sztuczną inteligencją oraz o wojnie w Iranie i działaniach Chin wobec Tajwanu. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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