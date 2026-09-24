Bogucki reaguje na ruch prokuratury: To są opary absurdu

Prokuratura poinformowała wczoraj o postawieniu zarzutów dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej. Chodzi o niedopuszczenie do pomieszczeń służbowych osób powołanych przez Sejm na sędziów TK, którzy jednak nie złożyli ślubowania wobec głowy państwa. Do działań prokuratury odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

- „To są opary absurdu. To znaczy pani dyrektor z Trybunału Konstytucyjnego ma zarzut - z tego, co wiem z mediów i komunikatu Trybunału - niedopuszczenia do pracy sędziów, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta. To tak, jakby nie dopuścić do pracy pracowników, którzy nigdy nie zostali zatrudnieni”

- stwierdził prezydencki minister.

Zaznaczył, że absurdów w tej sprawie jest więcej.

- „To nie koniec tych absurdów, bo znowu wobec mnie pan Żurek kazał prowadzić postępowanie -uwaga - do nieodebrania ślubowania przez prezydenta. Więc panie Żurek, zdecydujcie się. Bo albo jest tak, że ja podżegałem, znaczy pomagałem skutecznie w nieodebraniu ślubowania przez pana prezydenta Nawrockiego. Tylko, że jedna rzecz wyklucza drugą, bo zobaczcie Państwo, jeżeli to ślubowanie w Sejmie, ta parodia, ta groteska, jest ważna, no to nie ma mojej sprawy, bo ślubowanie się odbyło. Nie ma tej sprawy, bo nieważne, czy prezydent odebrał, czy nie, czy był tam, czy nie”

- zauważył.

- „Albo jest tak, że faktycznie to ślubowanie śnie było odebrane, wtedy nie ma sprawy pani dyrektor. No albo-albo, jedno jest absurdem i drugie jest absurdem, ale oni by się przynajmniej, chociaż na jeden absurd zdecydowali, a oni idą dwutorowo. Absurd z lewej, absurd z prawej, a pośrodku Żurek”

- dodał.