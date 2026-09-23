Dzień: środa, 23 września 2026 Imieniny: Bogusława, Tekli, Linusa

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXV tygodnia okresu zwykłego

Polityka

„Ta władza się boi”. Prezes PiS apeluje ws. Trybunału Konstytucyjnego

„Ta władza boi się ludzi odważnych. Ta władza boi się ludzi wolnych. Bądźmy odważni i stańmy w obronie Trybunału Konstytucyjnego, który jest gwarantem naszej wolności i suwerenności” – zaapelował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

1 min czytania
Fot. Flickr - Prawo i Sprawiedliwość
Fot. Flickr - Prawo i Sprawiedliwość

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś publicystę Telewizji Republika Piotra Matczuka oraz dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta Annę Plakwicz. Czynności wykonano na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, która bada podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Chodzi o finansowanie kampanii „Sprawiedliwe Sądy”. Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- „Polska Tuska to nie siła prawa, a prawo siły. Od rana władza próbuje zaszczuć niezwykle uczciwe i zasłużone dla środowiska patriotycznego osoby: odważną panią dyrektor Annę Plakwicz i bezkompromisowego dziennikarza pana Piotra Matczuka. Sprawa sprzed dziewięciu lat, wielokrotnie wyjaśniona i skrupulatnie rozliczona. Ale cel jest inny: nie prawda, lecz zemsta i igrzyska”

- napisał.

Zamach na niezależność TK

Zaznaczył, że „w ten plan wpisują się także zarzuty”, które prokuratura postawiła dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej w związku z niedopuszczeniem do siedziby TK osób powołanych przez Sejm na sędziów TK, którzy jednak nie złożyli ślubowania wobec głowy państwa. 

- „Szykanowani, bo stali na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości. A ta władza boi się niezależności...”

- zauważył Jarosław Kaczyński.

- „Ta władza boi się ludzi odważnych. Ta władza boi się ludzi wolnych. Bądźmy odważni i stańmy w obronie Trybunału Konstytucyjnego, który jest gwarantem naszej wolności i suwerenności. Strzeżmy tej instytucji przed nielegalnymi partyjnymi nominatami. Bądźmy razem!”

- zaapelował.

Źródło: X.com, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej