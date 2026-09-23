Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś publicystę Telewizji Republika Piotra Matczuka oraz dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta Annę Plakwicz. Czynności wykonano na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, która bada podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Chodzi o finansowanie kampanii „Sprawiedliwe Sądy”.

Rządzący nie ukrywają, że chcą wykorzystać sprawę politycznie. Dzisiejsze zatrzymania natychmiast do ataku na prezydenta spróbował wykorzystać lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który udzielił komentarza dziennikarzom w Sejmie.

- „Odnoszę wrażenie, że to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność. I wszystkie te działania, które są wykonywane, wynikają właśnie z tej mentalności. To są domniemane pieniądze za dostęp do prezydenta, tak zwany przez was »prezydent w pakiecie«. To jest domniemany handel ułaskawieniami, to jest domniemane pisanie ustawy na Ibizie, to są podejrzane, moim zdaniem, poprawki pana ministra Boguckiego w sprawie Zondacrypto”

- mówił marszałek Sejmu.

Czarzasty sugeruje kolejne zatrzymania w Kancelarii Prezydenta

Wreszcie zaczął sugerować, że będą kolejne zatrzymania pracowników Kancelarii Prezydenta.

- „To są łapówki, łapówki i finansowanie ludzi, partii, imprez, na których bywa pan prezydent. To są dziwne i podejrzane weta. I myślę, że to jest tak, proszę pani, pani redaktor: początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta”

- stwierdził Czarzasty.

Na wystąpienie lidera Nowej Lewicy zareagował w mediach społecznościowych Jacek Karnowski z Telewizji wPolsce24.

- „Wstrząsające słowa. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty otwarcie zapowiada kolejne zatrzymania w Kancelarii Prezydenta. Skąd wie o takich planach? Czy jest plan zniszczenia ośrodka prezydenckiego za pomocą twardych represji? Gra polityczna w Polsce wchodzi na poziom brutalności dotąd nie znany. Za sprawą ekipy 13 XII”

- stwierdził dziennikarz.