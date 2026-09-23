- „Zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie”

- oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji.

Zaznaczył, że prezydent Trump co najmniej kilkanaście razy rozmawiał z Putinem w czasie obecnej kadencji.

- „Nadal będziemy więc otwarci na dialog. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby spotkanie, które przyniosłoby konkretny rezultat, konkretny efekt”

- stwierdził.

Rubio po spotkaniu z Ławrowem

Przy okazji trwającej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Marco Rubio spotkał się dziś w Nowym Jorku z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Odnosząc się do tego spotkania, sekretarz stanu poinformował, iż Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie „ograniczonym zawieszeniem broni”.

- „Myślę, że obie strony wyraziły zainteresowanie pewnym ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestie zboża i energii. Jest to coś, co może się wydarzyć”

- powiedział.

Zaznaczył, że „to nie skończy wojny, ale myślę, że pod pewnymi względami może potencjalnie złagodzić część globalnych napięć i presji odczuwanych w związku z wojną”.

Rubio przyznał jednocześnie, że Stany Zjednoczone obawiają się rozszerzenia wojny „czy to w wyniku ataku hybrydowego, aktu sabotażu, czy też nieporozumienia”.

- „To są kwestie, które nas niepokoją. Poruszamy je podczas wielu spotkań, w wielu krajach, ponieważ jest to realna obawa. Chodzi o to, że czasami sytuacja wymyka się spod kontroli właśnie w taki sposób — wojna rozprzestrzenia się na inną część świata albo do innego państwa”

- podkreślił.