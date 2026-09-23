Donald Tusk i Zondacrypto. Jest zawiadomienie do prokuratury

Poseł PiS Michał Wójcik wyjaśnił w czasie konferencji prasowej, że skierowane do Prokuratury Krajowej zawiadomienie dotyczy „uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z artykułu 228 Kodeksu karnego” przez premiera Donalda Tuska oraz „najważniejsze osoby w jego rządzie”. Prof. Marcin Warchoł uściślił, że zawiadomienie dotyczy również byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i „ewentualnie innych osób w związku ze sfinansowaniem przez Zondacrypto wydarzeń z udziałem przedstawicieli rządu”. Chodzi o umorzenie w kwietniu 2024 roku wątku śledztwa ws. Zondacrypto, dotyczącego przywłaszczenia pieniędzy przez tę firmę.

- „Przez kolejne dwa lata, dokładnie do kwietnia 2026 r., rząd właściwie nic z tą sprawą nie robił”

- przypomniał poseł Wójcik.

Prof. Warchoł zaznaczył, że do momentu wznowienia śledztwa w 2026 roku Zondacrypto „dostała dwa lata spokoju, które dziś obciążają premiera Donalda Tuska”. Kilkanaście dni po umorzeniu sprawy premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański i minister sprawiedliwości Adam Bodnar uczestniczyli w konferencji Europejski Kongres Gospodarczy, sponsorowanej m.in. przez Zondacrypto. Wskazał, że korzyść wymieniona w art. 228 KK „nie musi polegać na fizycznym przekazaniu pieniędzy, może to być również sponsoring, oprawa medialna, promocja, stworzenie zaplecza medialnego, tak jak w tym wypadku mieliśmy do czynienia”.

- „Premier decyduje właściwie o wszystkim, co się w państwie dzieje. Premierowi podlegają służby, w istocie podlega Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, wszystkie inspekcje kontrolne. Jeżeli pan tego nie wiedział, to pan nie powinien być premierem. A jeżeli pan wiedział, to znaczy, że z premedytacją świadomie poszedł pan na tę imprezę (...)”

- dodał poseł Wójcik.