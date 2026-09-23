Publikujemy tekst komunikatu podsumowującego obrady:

Komunikat z zebrania Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

23 września 2026 roku w Porszewicach odbyło się zebranie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji. Członkowie Komisji zajęli się sprawami bieżącymi związanymi z nauczaniem religii w szkole i katechezą parafialną.

Jednym z wiodących tematów było przygotowywane nowe dyrektorium katechetyczne dla Polski. Dokument ma być odpowiedzią Kościoła w Polsce na wskazania Dyrektorium o katechizacji z 2020 roku. Uwzględni on także zmiany kulturowe, społeczne i religijne, które w ostatnich latach dotknęły rodziny, szkoły i wspólnoty parafialne.

Kolejnym tematem była posługa katechisty. Nawiązując do listu apostolskiego papieża Franciszka Antiquum ministerium, Komisja przypomniała, że katechista w życiu parafialnym jest świadkiem wiary i ma swoje istotne miejsce we wspólnocie Kościoła. Rozmawiano o tym, jak przygotowywać kandydatów do tej posługi, jak ich formować duchowo i jak wspierać tych, którzy już ją pełnią.

Komisja zajęła się także wyzwaniami związanymi z katechezą parafialną. Uczestnicy zgodzili się, że szkolne lekcje religii powinny iść w parze z katechezą w parafii. Potrzebna jest katecheza, która obejmuje całą rodzinę, dociera do dorosłych i daje prawdziwe poczucie przynależności do wspólnoty. Parafia jest bowiem naturalnym miejscem, w którym wiara może wzrastać i dojrzewać.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono katechetom, którzy mimo trudności wynikających z ograniczeń administracyjnych wiernie trwają w posłudze nauczania. Komisja dziękuje im za cierpliwość, ofiarność i świadectwo wiary. Księża Biskupi i konsultorzy Komisji, dzieląc się doświadczeniami ze swoich diecezji, wyrazili wielkie uznanie dla ich zaangażowania, mając świadomość, że wielu z nich pracuje dziś w niepewnych warunkach, pod presją zmian organizacyjnych i w atmosferze, która nie zawsze daje poczucie sprawiedliwości. Członkowie Komisji zapewnili katechetów o swojej bliskości i modlitwie. Wezwali też duszpasterzy, dyrektorów szkół i wspólnoty parafialne, aby z wrażliwością i życzliwością wspierali tych, którzy każdego dnia uczą i wychowują młode pokolenie.

Zebranie zakończyło się modlitwą w intencji katechetów, uczniów i ich rodzin.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP