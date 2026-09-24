Na tę wypowiedź prezydenta Nawrockiego o priorytetach jego kilkudniowej wizyty w USA przedstawicielka mediów wspierających rząd zareagowała pytaniem o to kto wynajął powierzchnię na Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy z udziałem szefów ponad 100. firm z obydwu krajów. W podtekście tego pytania była rozkręcona w kraju medialna inba, że przedsiębiorcy za spotkanie z polskim prezydentem w USA muszą płacić i to nawet 100 tys dolarów, jeżeli chcą się znaleźć blisko niego i chcą z nim krótko porozmawiać. Oczywiście tego rodzaju informacje w polskich mediach, to klasyczne fake newsy, ale świadome „obrzucanie błotem” prezydenta Nawrockiego w kraju , a nawet za granicą i to podczas tak ważnej wizyty, z nadzieją, że coś się przyklei, to od wielu miesięcy, świadome działania mediów wspierających rząd Tuska.

2. Szczególnie szokujące jest zestawienie wagi problemów, o których podczas tej konferencji mówił prezydent Nawrocki i wagi pytania, które po wysłuchaniu wypowiedzi głowy państwa, zdecydowała się jednak zadać dziennikarka jednej ze stacji telewizyjnych. Prezydent najpierw mocno podkreślił wagę zaproszenia Polski na szczyt grupy G-20 przez prezydenta Donalda Trumpa, który odbędzie się grudniu tego roku w USA, ale przecież od początku tego roku ministrowie rządu Tuska i ministrowie z kancelarii prezydenta uczestniczą w różnego rodzaju formatach przygotowawczych do tego wydarzenia,

3. Jednak już teraz prezydent Nawrocki zabiega aby członkostwo Polski w tej grupie było stałe , a nie jednorazowe i stad starania o wsparcie strony amerykańskiej w tej sprawie, W. Brytanii i Korei Południowej, które w roku 2027 i 2028, będą miały przewodnictwo tej organizacji, ale także wśród państw afrykańskich. Według nieoficjalnych informacji przeciwnikiem naszej stałej obecności w grupie G-20 jest przede wszystkim Rosja, która wykorzystując swoje historyczne wpływy w wielu krajach Afryki, próbuje je buntować w tej sprawie, stąd prezydent Nawrocki tak mocno podkreślał wagę swojego spotkania z prezydentem Burundi, który jest jednocześnie przewodniczącym Unii Afrykańskiej. Unia Afrykańska od 2023 roku jest stałym członkiem grupy G-20 i reprezentuje w niej teraz wszystkie kraje afrykańskie, szczególnie po tym jak prezydent Trump, zdecydował się nie zaprosić na szczyt Republiki Południowej Afryki, gdzie po zmianie władzy dochodzi to drastycznego łamania prawa, szczególnie w odniesieniu do białej ludności tego kraju.

4. Ale starania o stałe członkostwo w grupie G-20, nie wynikają tylko z naszego „chciejstwa” i dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych, które w tym roku mają przewodnictwo tej grupie, ale z naszych bardzo mocnych atutów. Otóż już w 2023 roku wartość polskiego PKB przekroczyła 1 bilion USD i w ten sposób znaleźliśmy się w 20. największych gospodarek świata, jesteśmy jednym z niewielu członków NATO, który przeznacza na obronę narodową corocznie blisko 5% PKB, jesteśmy także jedynym krajem w grupie G-20, który reprezentuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, co bardzo mocno podkreśla prezydent Nawrocki, Polska ma unikalne doświadczenia przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, z licznymi sukcesami na tej drodze, co powinno być szczególnie przydatne dla wielu krajów świata w tym szczególnie krajów afrykańskich.

5. Ale nie tylko stałe członkostwo w grupie G-20 jest przedmiotem starań prezydenta Nawrockiego w Nowym Jorku, zabiega on także o to, aby Polska stała się hubem gazowym dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. frastruktury, dzięki której Polska będzie w stanie sprostać tej roli, już mamy wybudowaną, choćby Gazoport w Świnoujściu, gazociąg Baltic Pipe, liczne interkonektory z Litwą, Słowacją i Czechami, co więcej jesteśmy w stanie realizować kolejne inwestycje w tym zakresie, jeżeli tylko okażą się potrzebne, jak na przykład pływający gazoport w Gdańsku. Kolejnym priorytetem jest finalizacja stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, co jest szczególnym wyzwaniem w sytuacji politycznej decyzji administracji amerykańskiej o redukcji obecności wojskowej w Europie, co będzie finalizowane w końcówce tego roku. Dzięki doskonałym relacjom prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, dla Polski zrobiony zostanie wyjątek ,obecność wojsk amerykańskich w Polsce, nie tylko nie zostanie zmniejszona, ale wręcz przeciwnie zwiększona, co więcej z obecności rotacyjnej, będzie to już stała obecność amerykańskiego wojska. W tej sprawie prezydent jest niezwykle optymistyczny stwierdził bowiem, że do obecności na stałe amerykańskiego wojska na polskim terytorium, otwarta została już nie tylko furtka ale brama, co więcej jak stwierdził prezydent Nawrocki, prezydent Trump zapewne ją jeszcze otworzy.

6. Zestawienie na „jednym obrazku” realizacji strategicznych interesów naszego kraju przez prezydenta Nawrockiego podczas ważnego wyjazdu zagranicznego i pytania dziennikarki, do zadania którego zobowiązała ją, jej centrala w Warszawie, dobitnie pokazuje jakie priorytety ma obecny obóz władzy w Polsce i wspierająca go z całych sił duża część mediów w naszym kraju. Ale funkcjonowanie mediów wspierających władzę wygląda właśnie tak, nie tylko za granicą, ale także w kraju, tu także trwa nieustanne odwracanie uwagi od fatalnych skutków rządzenia Tuska i jego ekipy poprzez kreowanie wręcz codziennie wydarzeń uderzających w opozycję, z nadzieją da się w ten sposób „ogłupiać” dużą cześć polskiego społeczeństwa.