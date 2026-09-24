Badanie przeprowadziła dla Wprost sondażownia SW Research. Polaków pytano o to, jak powinna wyglądać dalsza kariera kandydata KO w dwóch ostatnich wyborach prezydenckich, gdy już zakończy się jego obecna kadencja w warszawskim ratuszu. Najczęściej odpowiadano, że Trzaskowski powinien w ogóle wycofać się z polityki – to aż 36,9 proc. głosów!

Żadna z pozostałych odpowiedzi nie przekroczyła 10 proc. wskazań. 9,9 proc. osób uważa, że Trzaskowski powinien raz jeszcze wystartować w wyborach prezydenckich. Tyle samo osób uważa, że powinien zostać kandydatem na europosła. 8,6 proc. uczestników badania widzi go w wyborach do parlamentu, a 5,8 proc. jest zdania, że mógłby objąć funkcję premiera (tyle samo osób uważa, że mógłby zostać liderem KO).

Zaledwie 3,3 proc. badanych widzi Trzaskowskiego w roli przedstawiciela Polski w jednej z organizacji międzynarodowych, a 19,8 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.