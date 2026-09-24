Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału w Kaliszu Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu różnego rodzaju narkotyków.

Pierwsze istotne zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w styczniu 2024 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Policjanci zatrzymali wówczas dwóch członków grupy. Funkcjonariusze dotarli również do specjalnie przygotowanego magazynu narkotykowego, w którym zabezpieczyli ponad 27 kilogramów marihuany, 1,5 kilograma haszyszu oraz 1,5 kilograma klofedronu (3-CMC). W magazynie znajdowały się także znaczne ilości tabletek ecstasy i kokainy. Policjanci zabezpieczyli ponadto ponad 150 tysięcy złotych.

Dalsze czynności operacyjne pozwoliły ustalić, że zabezpieczona marihuana była przemycana do Polski z Hiszpanii.

Kolejnym efektem prowadzonego postępowania było zatrzymanie wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu w kwietniu 2024 roku mężczyzny, który miał wykorzystać do przemytu marihuany specjalnie przygotowany schowek w naczepie ciężarówki jadącej z Hiszpanii. Pojazd oficjalnie przewoził szparagi, natomiast w ukrytym miejscu znajdowało się 70 kilogramów marihuany.

Policjanci przez kolejne miesiące skrupulatnie analizowali zgromadzony materiał procesowy i prowadzili dalsze czynności operacyjne. Pozwoliło to na ustalenie kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder, w tym mężczyzny podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą oraz organizowanie przemytu narkotyków z Hiszpanii do Polski.

16 września br. funkcjonariusze CBŚP zatrzymali podejrzanego o kierowanie grupą oraz sześć kolejnych osób, które miały zajmować się dystrybucją narkotyków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w ramach prowadzonej działalności przestępczej członkowie grupy mogli wprowadzić do obrotu ponad 300 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.

Sprawa jest wynikiem wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy CBŚP, którzy sukcesywnie docierali do kolejnych osób zaangażowanych w działalność grupy i ustalali ich role w przestępczym procederze.

Do chwili obecnej zatrzymano łącznie 42 osoby pełniące określone funkcje w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.