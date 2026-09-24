Temat poruszyła prowadząca rozmowę z ministrem na antenie TVP Info w likwidacji, wskazując, że w debacie publicznej coraz częściej pojawia się pytanie o interwencję policji wobec sytuacji zastanej w Trybunale. Dziennikarka doprecyzowała dylemat: czy funkcjonariusze mieliby otworzyć drzwi zablokowane – jak twierdzi – przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego przed sędziami wskazanymi przez Sejm, czy raczej doprowadzić do usunięcia samego Święczkowskiego z budynku Trybunału.

Żurek odpowiedział, że wszelkie kroki muszą być zgodne z obowiązującym prawem, a rząd zamierza kontynuować proces przywracania praworządności w Trybunale Konstytucyjnym etapowo. Zastrzegł, że nie ujawni szczegółów planowanych działań. Jednocześnie wprost przyznał, że opcja użycia służb odpowiedzialnych za porządek publiczny w państwie nie jest wykluczona.

Minister skierował też ostrzeżenie do osób blokujących dostęp do Trybunału sędziom uznawanym przez niego za legalnie wybranych. Zapewnił, że mechanizmy wymiaru sprawiedliwości już działają i będą skuteczne, a ci, którzy – w jego ocenie – łamią prawo, poniosą tego konsekwencje.