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Siłowe wejście do TK? Oto, co powiedział Żurek

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek otwarcie mówi o możliwości zaangażowania służb mundurowych w spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef MS nie zdementował scenariusza, w którym „porządek prawny w TK” byłby przywracany z udziałem policji, choć unika precyzowania, jakie konkretnie działania szykuje rząd.

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Waldemar Żurek
Waldemar Żurek · fot. Kancelaria Sejmu fot. Aleksander Zieliński via Wikipedia, CC BY 4.0

Temat poruszyła prowadząca rozmowę z ministrem na antenie TVP Info w likwidacji, wskazując, że w debacie publicznej coraz częściej pojawia się pytanie o interwencję policji wobec sytuacji zastanej w Trybunale. Dziennikarka doprecyzowała dylemat: czy funkcjonariusze mieliby otworzyć drzwi zablokowane – jak twierdzi – przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego przed sędziami wskazanymi przez Sejm, czy raczej doprowadzić do usunięcia samego Święczkowskiego z budynku Trybunału.

Żurek odpowiedział, że wszelkie kroki muszą być zgodne z obowiązującym prawem, a rząd zamierza kontynuować proces przywracania praworządności w Trybunale Konstytucyjnym etapowo. Zastrzegł, że nie ujawni szczegółów planowanych działań. Jednocześnie wprost przyznał, że opcja użycia służb odpowiedzialnych za porządek publiczny w państwie nie jest wykluczona.

Minister skierował też ostrzeżenie do osób blokujących dostęp do Trybunału sędziom uznawanym przez niego za legalnie wybranych. Zapewnił, że mechanizmy wymiaru sprawiedliwości już działają i będą skuteczne, a ci, którzy – w jego ocenie – łamią prawo, poniosą tego konsekwencje.

Źródło: PAP,niezalezna.pl

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