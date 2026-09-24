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Rodzina

„Rodzenie się dzieci, a nie ich abortowanie”. Prezydent Nawrocki w ONZ z mocnym przesłaniem pro-life

Podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie, w którym sporo miejsca poświęcił sprawom rodziny i walki z kryzysem demograficznym. Głowa polskiego państwa nie ograniczyła się do ogólników – padły mocne, jednoznaczne słowa, które – miejmy nadzieję – odbiją się szerokim echem.

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Prezydent Karol Nawrocki w ONZ
Prezydent Karol Nawrocki w ONZ · fot. Mikołaj Bujak/KPRP via Prezydent.pl

Karol Nawrocki przekonywał zgromadzonych przedstawicieli państw członkowskich, że to rodzina, a konkretnie obecność matki i ojca, stanowi fundament, od którego trzeba zacząć, by odwrócić niekorzystne trendy demograficzne na świecie. Prezydent RP dodawał, że:

„[…] bez trwałych wspólnot, bez silnych rodzin nie będzie ani stabilnego rozwoju, ani długofalowego bezpieczeństwa”.

Najdobitniej zabrzmiał jednak apel skierowany do świata kultury i mediów:

„Zróbmy wszystko, drodzy Państwo, aby poprzez kulturę i mass media promowane było rodzenie się dzieci, a nie ich abortowanie”.

W dalszej części wystąpienia Nawrocki odniósł się do nielegalnej migracji, stanowczo odrzucając pogląd, jakoby mogła ona zastąpić prawdziwe działania prorodzinne.

Źródło: wpolityce.pl

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