Karol Nawrocki przekonywał zgromadzonych przedstawicieli państw członkowskich, że to rodzina, a konkretnie obecność matki i ojca, stanowi fundament, od którego trzeba zacząć, by odwrócić niekorzystne trendy demograficzne na świecie. Prezydent RP dodawał, że:

„[…] bez trwałych wspólnot, bez silnych rodzin nie będzie ani stabilnego rozwoju, ani długofalowego bezpieczeństwa”.

Najdobitniej zabrzmiał jednak apel skierowany do świata kultury i mediów:

„Zróbmy wszystko, drodzy Państwo, aby poprzez kulturę i mass media promowane było rodzenie się dzieci, a nie ich abortowanie”.

W dalszej części wystąpienia Nawrocki odniósł się do nielegalnej migracji, stanowczo odrzucając pogląd, jakoby mogła ona zastąpić prawdziwe działania prorodzinne.