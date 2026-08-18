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Polityka

Tusk szykuje sobie miękkie lądowanie? Rzońca wskazuje konkretny scenariusz

Czy Donald Tusk ma już jakieś polityczne plany na przyszłość, jeżeli po kolejnych wyborach parlamentarnych nie uda mu się utrzymać władzy w Polsce? Europoseł Bogdan Rzońca wskazuje na zbliżające się wybory na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja wPolsce24)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja wPolsce24)

Donald Tusk stał na czele EPL od 2019 do 2022 roku. Zastąpił go na tym stanowisku Manfred Weber, którego kadencja kończy się w 2028 roku. W ocenie Bogdana Rzońcy, wówczas ponownie stanowisko to może przypaść obecnemu szefowi polskiego rządu.

- „W 2028 odbędą się wybory na przewodniczącego EPP (największa frakcja w Parlamencie Europejskim). Jedynym kandydatem będzie Donald Tusk”

- napisał europoseł PiS na X.com.

Kolejne sondaże nie pozostawiają obecnej koalicji większych nadziei na utrzymanie władzy, którą po wyborach najpewniej przejmie koalicja ugrupowań konserwatywnych. Czy jednak porażka w wyborach nie będzie dla przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej zbyt dużym obciążeniem, by ponownie stanąć na czele EPL?

 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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