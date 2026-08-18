Donald Tusk stał na czele EPL od 2019 do 2022 roku. Zastąpił go na tym stanowisku Manfred Weber, którego kadencja kończy się w 2028 roku. W ocenie Bogdana Rzońcy, wówczas ponownie stanowisko to może przypaść obecnemu szefowi polskiego rządu.

- „W 2028 odbędą się wybory na przewodniczącego EPP (największa frakcja w Parlamencie Europejskim). Jedynym kandydatem będzie Donald Tusk”

- napisał europoseł PiS na X.com.

Kolejne sondaże nie pozostawiają obecnej koalicji większych nadziei na utrzymanie władzy, którą po wyborach najpewniej przejmie koalicja ugrupowań konserwatywnych. Czy jednak porażka w wyborach nie będzie dla przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej zbyt dużym obciążeniem, by ponownie stanąć na czele EPL?