O postępach w przedsięwzięciu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych inicjator akcji referendalnej Maciej Wilk.

- „Warszawa się budzi. Już ponad 40 000 Warszawianek i Warszawiaków podpisało wniosek o referendum w sprawie odwołania władz stolicy. Wielu powątpiewało w powodzenie naszej akcji. Dziś widać już wyraźnie, że jesteśmy dobrze zorganizowani, konsekwentni i zdeterminowani, aby do 28 września zebrać wymagane 130 tys. podpisów - i to z bezpiecznym zapasem”

- napisał na Facebooku.

Działacz podziękował za pracę wolontariuszy, którzy zbierają podpisy na ulicach stolicy.

- „Wystartowaliśmy w samym środku wakacyjnego szczytu urlopowego. Teraz wrzucamy kolejny bieg. W najbliższych tygodniach zobaczycie na ulicach Warszawy jeszcze więcej naszych wolontariuszy w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach i jeszcze więcej stanowisk oznaczonych proporcami z napisem REFERENDUM”

- zapewnił Wilk.

Jeżeli referendum – na co wiele wskazuje – zostanie rozpisane, będzie w nim musiało wziąć udział około 450 tysięcy osób, aby było ważne.