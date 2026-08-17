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Polityka

Ceny paliw. Prof. Czarnek do rządzących: Dlaczego złupiliście Polaków na blisko 4 mld zł?

„Więc pytanie do pana Miłosza Motyki, do PSL-u, do rządu, do Tuska – dlaczego złupiliście Polaków na blisko 4 mld zł?” – pyta prof. Przemysław Czarnek, wskazując na najdroższe w historii ceny paliw, które odnotowano w te wakacje.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Janusz Jaskółka)

Pod wpływem silnej presji, rząd Donalda Tuska wreszcie zdecydował się na jakąś reakcję na drastycznie wysokie ceny paliw. Od dziś obowiązuje niższy podatek VAT na benzynę i olej napędowy. Wprowadzono też ceny maksymalne. Wczoraj na profilu Polskiego Stronnictwa Ludowego w mediach społecznościowych pojawiła się grafika, na której stwierdzono, że „Miłosz Motyka obniża ceny paliw”. Na tę propagandę zareagował wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek.

- „Trzeba niebywałej bezczelności PSL-owskiej, żeby robić sobie grafiki na stronie PSL, jak to Miłosz Motyka ratuje Polaków i obniża ceny paliwa. To dlaczego Miłosz Motyka w związku z tym złupił Polaków na 4 mld zł i to w okresie szczytu wakacji? Bo przypomnijmy, że cały lipiec i połowa sierpnia Polacy, w tym i turyści, i rolnicy, którzy wyjeżdżali w szczycie żniw w pole, byli zmuszeni do kupowania paliwa bez CPN, czyli bez obniżki cen VAT-u z 23 do 8% i bez obniżki cen akcyzy do stawek minimalnych”

- przypomniał w czasie konferencji prasowej.

Czarnek: Złupiliście Polaków

W ocenie kandydata PiS na premiera, rząd Donalda Tuska „złupił Polaków” na miliardy.

- „Dokładnie przez 47 dni płaciliśmy wszyscy za paliwo najdroższe historii Polski, w sytuacji kiedy Orlen zarabia w tym czasie w detalu ogromne pieniądze, ponieważ cena baryłki na rynkach światowych nie kosztuje dzisiaj, nie wynosi ponad 100 czy 120 dolarów, tylko 80 kilka, a cena dolara jest zdecydowanie niższa niż kiedyś. Więc pytanie do pana Miłosza Motyki, do PSL-u, do rządu, do Tuska – dlaczego złupiliście Polaków na blisko 4 mld zł?”

- zwrócił się do rządzących. 

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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