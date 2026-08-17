Już od sformowania rządu koalicji 13 grudnia pojawiały się opinie, że rząd ten nie dotrwa końca kadencji. Na tego rodzaju ewentualność można było nawet postawić pieniądze u bukmachera.

Z czasem jednak Donaldowi Tuskowi udało się scementować władzę i umocnić swoją pozycję na arenie politycznej, nawet w obliczu tak niekorzystnych dla KO zdarzeń jak wybór Karola Nawrockiego na prezydenta RP.

Teraz, w miarę słabnięcia rządu Donalda Tuska, pojawiły się teorie, zgodnie z którymi Tusk rozważać ma manewr, który z powodzeniem już wykonał w 2014 roku – oddanie funkcji premiera komuś innemu ze swojego obozu politycznego oraz start kariery w instytucjach międzynarodowych.

Tymczasem – jak twierdzi redaktor naczelny portalu wpolityce.pl Jacek Karnowski – już jesienią tego roku może dojść do przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

„Poważny, dobrze poinformowany człowiek przekonywał mnie dziś, że jesienią czekają nas przyspieszone wybory parlamentarne. Bo sytuacja finansów państwa jest tragiczna, służba zdrowia tonie, a afer będzie tylko przybywało” – napisał Karnowski na platformie X.

„I Tusk wie, że jeśli chce uratować cokolwiek, to musi uciekać do przodu. Może mieć rację” – dodał.