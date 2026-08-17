Siedem z dziesięciu analizowanych przez „Daily Telegraph” baz Rosjanie mieli już wykorzystywać do ataków przeciwko Ukrainie. Bazy mają być wyposażone w nowe wyrzutnie do wystrzeliwania najnowocześniejszych dronów kamikadze dalekiego zasięgu.
- „Analitycy ostrzegają, że szybko rozwijająca się technologia może zostać również skierowana przeciwko Europie w przypadku wojny, a niektóre z baz rozmieszczają najpotężniejsze rosyjskie drony zdolne dosięgnąć Warszawy”
- czytamy.
Dziennikarze przypominają przy tym o ostrzeżeniach amerykańskich i europejskich wywiadów, wedle których Rosjanie mogą planować przeprowadzenie prowokacji przeciwko któremuś z państw NATO.
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