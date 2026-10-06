Na Telegramie pojawiły się informacje, wedle których jeden z bezzałogowców uderzył w hub paliwowy Wołodarsk koło wsi Konstantinowo. W mediach społecznościowych dostępne są zarejestrowane przez świadków nagrania, na których widać płomienie i dym na terenie leżącego w pobliżu rosyjskiej stolicy zakładu.

Wedle mera Moskwy Siergieja Sobianina, w kierunku Moskwy skierowano ostatniej nocy 650 dronów. Rosyjskiej obronie miało udać się zestrzelić 105 bezzałogowców w bezpośrednim pobliżu stolicy.

Ataki na infrastrukturę energetyczną sukcesywnie ograniczają wojenne możliwości rosyjskich najeźdźców. Dotychczas Ukrainie udało się już wyłączyć z użytku 51 proc. rosyjskich mocy przerobowych rafinerii ropy.