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Rosja

Potężny atak Ukrainy na Rosję. Płonie ważny hub paliwowy pod Moskwą

W mediach pojawiły się informacje na temat pożaru w ważnym rosyjskim ośrodku naftowym, leżącym zaledwie 40 km od Moskwy. To efekt ataku, w ramach którego Ukraina skierowała ostatniej nocy kilkaset dronów na obwód moskiewski.

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Fot. screenshot: X.com (@Exilenova_plus)
Fot. screenshot: X.com (@Exilenova_plus)

Na Telegramie pojawiły się informacje, wedle których jeden z bezzałogowców uderzył w hub paliwowy Wołodarsk koło wsi Konstantinowo. W mediach społecznościowych dostępne są zarejestrowane przez świadków nagrania, na których widać płomienie i dym na terenie leżącego w pobliżu rosyjskiej stolicy zakładu. 

Wedle mera Moskwy Siergieja Sobianina, w kierunku Moskwy skierowano ostatniej nocy 650 dronów. Rosyjskiej obronie miało udać się zestrzelić 105 bezzałogowców w bezpośrednim pobliżu stolicy. 

Ataki na infrastrukturę energetyczną sukcesywnie ograniczają wojenne możliwości rosyjskich najeźdźców. Dotychczas Ukrainie udało się już wyłączyć z użytku 51 proc. rosyjskich mocy przerobowych rafinerii ropy.

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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