Wygląda na to, że wpis prałata wymierzony był w arcybiskupa José Carlosa Campos, który właśnie w tym samym dniu poświęcił swoją archidiecezję św. Michałowi.

W swoim wpisie bp Ferreira, który jest głową diecezji Livramento de Nossa Senhora w stanie Bahia w Brazylii, dodał: „Większy ezgorcyzm powinien być: od homofobii, od kobietobójstwa, od rasizmu, od przestępstw przeciwko rdzennym ludom. Od tego legionu zła”. Słów krytyki nie szczędzili mu internauci, których oburzyło takie deprecjonowanie nabożeństwa do św. Michała.

„Zabawne jest to, że Wasza Eminencja jest prałatem redemptorystą. To zgromadzenia zostało założone przez świętego Afonsa Liguori, który dużo pisał o świętym Michale (...) – napisał ktoś podpisujący się jako „Picoque”. – Ale to, co się liczy, to osłabianie usankcjonowanej pobożności, by usankcjonować społeczny chłam, prawda?”.

Inny krytyk, podpisujący się jako „Indietrista”, nie gryzł się w język, pytając się o to, jaka jest religia księdza biskupa i doradzając mu nawrócenie na katolicyzm. Jednocześnie zwrócił uwagę, że „martwienie się o te idiotyzmy woke” nie doprowadzi prałata do nieba. A zamiast tego „powinien się martwić o zbawienie swojej duszy”. Z kolei Sig Nessuno zadeklarował modlitwę o nawrócenie biskupa.

Wśród prawie dwustu komentarzy nie widać opinii, które przyznawałyby biskupowi rację. Komentujący ubolewają nad poziomem współczesnej hierarchii kościelnej i zarzucają biskupowi Ferreirze, że jest na bakier z teologią katolicką i że bardziej, niż głoszenie ortodoksyjnej nauki Kościoła katolickiego, interesuje go „ideologia woke”. Jeden z internautów zasugerował, że wpisem biskupa powinien się zainteresować nuncjusz apostolski i podkreślił, że „Istnieją już 34 diecezje poświęcone św. Michałowi Archaniołowi w Brazyli”.

Emily Magniaracina, komentując wypowiedź biskupa Ferreiry na portalu „Life Site News”, napisała, że bp Ferreira nie pierwszy raz zasłynął skandaliczną wypowiedzią. Twierdził on publicznie także, że istnieje coś takiego, jak „biblijny komunizm”.