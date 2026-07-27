Duchowny w długiej rozmowie z Shawnem Ryanem, która trwała niemal trzy godziny i ukazała się w zeszłym tygodniu, mówił o nadejściu Antychrysta w obliczu takich zjawisk, jak globalny upadek moralny, wojny i jednoczenie gospodarek oraz rządów. To kolejna taka rozmowa w „The Shawn Ryan Show” – poprzednia ukazała się w marcu tego roku.

Ks. Ripperger uważa, że Antychryst wykorzysta globalną walutę cyfrową oraz system punktacji społecznej – tzw. social credit system – jako jeden ze sposobów dominacji nad światem. Ci, którzy się nie podporządkują, będą odcinani od dostępu do podstawowych dóbr i usług. W ten sposób będzie można wymusić posłuszeństwo. Ale Antychryst będzie miał kontrolę nie tylko nad zwykłymi obywatelami, lecz także nad rządami.

Znamieniem Bestii zdaniem egzorcysty zapewne będzie jakieś fizyczne urządzenie – implant w ciele, taki jak np. chip RFID czy coś przypominającego Neuralink. Odwołując się do ojców Kościoła, ks. Ripperger stwierdził, że przyjęcie takiego urządzenia będzie związane z wyrzeczeniem się Chrystusa i praw Bożych.

Aby zachować swoją integralność duchową w tej sytuacji, ludzie będą musieli być gotowi wyrzec się dóbr materialnych, co będzie związane z odmowa przyjęcia znamienia. Rodzi to konieczność opanowania podstawowych technik przetrwania. Jednak w przypadku nowoczesnych technologii unikanie wykrycia będzie niezwykle trudne bez Bożej interwencji.