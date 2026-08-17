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Ukraina

„Mafia w mundurze”. Skandal w ukraińskiej armii

Ukraińskie media donoszą o funkcjonariuszach Terytorialnych Centrów Rekrutacji – ukraińskich odpowiedników polskich komend uzupełnień – którzy mieli działać w zorganizowanych grupach przestępczych, zajmujących się fałszowaniem dokumentów umożliwiających uniknięcie służby wojskowej.

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Grafika poglądowa - wygenerowana komputerowo
Grafika poglądowa - wygenerowana komputerowo

Portal TSN pisze o „mafii w mundurze”.

- „Funkcjonariusze organów ścigania prowadzą przeszukania i sprawdzają pochodzenie majątku osób zamieszanych w te procedery”

- relacjonują dziennikarze.

W wywiadzie dla serwisu Censor.NET p.o. szefa ukraińskiej policji Maksym Tsutskiridze podkreślił, że „takie przypadki nie są rzadkością”.

- „W procederze może uczestniczyć kilku uczestników - osoby, które negocjują, sporządzają dokumenty, mają dostęp do danych lub wpływają na decyzje innych urzędników. Wśród nich mogą być nie tylko pracownicy (centrów rekrutacji - red.), ale także członkowie (komisji lekarskich - red.), wojskowi i pośrednicy cywilni”

- stwierdził.

 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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