Dzień: poniedziałek, 17 sierpnia 2026 Imieniny: Jacka, Mirona, Anastazego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XX tygodnia okresu zwykłego

Ukraina

Mają dość Zełenskiego. Tysiące protestowały w Kijowie

Na Ukrainie narasta niezadowolenie z prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przed jego kancelarią ponownie protestowały wczoraj tysiące obywateli, którzy nie zgadzają się z dymisją Mychajło Fedorowa. Uczestnicy demonstracji podnosili hasła dot. targającej Ukrainą korupcji.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Times Now World)
Fot. screenshot: YouTube (Times Now World)

Mimo rosyjskich ataków, mieszkańcy Kijowa znowu wyszli na ulice, domagając się od Wołodymyra Zełenskiego wyjaśnień ws. dymisji byłego ministra obrony Mychajła Fedorowa oraz żądając przywrócenia go na stanowisko. Demonstranci zebrali się przy Filharmonii Narodowej i przechodząc przez plac Niepodległości, dotarli do placu Iwana Franki przy Kancelarii Prezydenta. „Korupcja zabija” – skandowano w czasie marszu.

Protesty na Ukrainie trwają od miesiąca, kiedy Fedorow został zdymisjonowany. Jutro parlament ma podjąć decyzję ws. nowego szefa resortu obrony. 

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej