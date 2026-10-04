O uderzeniu w przeprawę poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

- „Trafienie w jezdnię na Moście Północnym. Służby ratunkowe jadą na miejsce”

- napisał.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Około godziny 9 w Kijowie doszło do kolejnego ataku na jeden z głównych mostów w Kijowie. Ponownie celem stał się tzw. Most Północny. Obiekt zaatakowany został prawdopodobnie pociskiem "Banderol". Uszkodzona została jezdnia przeprawy przez Dniepr, a także przejeżdżające w tym czasie pojazdy. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.</p>— Monitor Konfliktów (@Monitor807) <a href="https://x.com/Monitor807/status/2106654012686713306?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Dotychczas nie poinformowano o potencjalnych ofiarach śmiertelnych i osobach rannych. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, że w momencie uderzenia pocisku na moście znajdowało się przynajmniej kilkanaście samochodów.

To kolejne uderzenie w Most Północny, który łączy brzegi Dniepru w Kijowie. W wyniku wczorajszego ataku uszkodzona została nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna.