Dotychczas nie poinformowano o potencjalnych ofiarach śmiertelnych i osobach rannych. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, że w momencie uderzenia pocisku na moście znajdowało się przynajmniej kilkanaście samochodów. To kolejne uderzenie w Most Północny, który łączy brzegi Dniepru w Kijowie. W wyniku wczorajszego ataku uszkodzona została nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna.","wordCount":137,"keywords":["Ukraina"],"inLanguage":"pl-PL","isAccessibleForFree":true,"url":"https://www.fronda.pl/a/rosjanie-uderzyli-w-most-polnocny-przerazajace-nagrania-z-kijowa,260732.html","speakable":{"@type":"SpeakableSpecification","cssSelector":["h1",".article-content p:first-of-type"]}}]}
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Ukraina

Rosjanie uderzyli w Most Północny. Przerażające nagrania z Kijowa

Kiedy stolicę Ukrainy odwiedza kanclerz Niemiec Friedrich Merz, Rosjanie nasilają bestialskie ataki na kijowską infrastrukturę. Jeden z rosyjskich pocisków trafił dziś w pełen samochodów Most Północny.

1 min czytania
Fot. screenshot: X.com (@Monitor807)
Fot. screenshot: X.com (@Monitor807)

O uderzeniu w przeprawę poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

- „Trafienie w jezdnię na Moście Północnym. Służby ratunkowe jadą na miejsce”

- napisał.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Około godziny 9 w Kijowie doszło do kolejnego ataku na jeden z głównych mostów w Kijowie. Ponownie celem stał się tzw. Most Północny. Obiekt zaatakowany został prawdopodobnie pociskiem &quot;Banderol&quot;. Uszkodzona została jezdnia przeprawy przez Dniepr, a także przejeżdżające w tym czasie pojazdy. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.</p>&mdash; Monitor Konfliktów (@Monitor807) <a href="https://x.com/Monitor807/status/2106654012686713306?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Dotychczas nie poinformowano o potencjalnych ofiarach śmiertelnych i osobach rannych. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, że w momencie uderzenia pocisku na moście znajdowało się przynajmniej kilkanaście samochodów. 

To kolejne uderzenie w Most Północny, który łączy brzegi Dniepru w Kijowie. W wyniku wczorajszego ataku uszkodzona została nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna.

 

Źródło: RMF24, Fronda.pl

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