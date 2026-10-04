Jak odnosi Reuters, zaplanowano spotkanie Merza z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

- „Przyjechałem dziś do Kijowa, ponieważ w nadchodzących tygodniach Ukraina potrzebuje całego naszego wsparcia”

- oświadczył niemiecki kanclerz.

Wskazał na bombardowanie przez Rosjan budynków mieszkalnych i ciepłowni.

- „Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam”

- przestrzegł.

Poinformował, że chce przekazać Wołodymyrowi Zełenskiemu, iż Ukraina może liczyć na niemiecką pomoc.

Media wskazują, że poza deklaracjami wsparcia, w tym ogłoszenia kolejnego pakietu pomocowego, w trakcie wizyty najpewniej dojdzie również do podpisania umowy ws. wspólnej produkcji dronów.