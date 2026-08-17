- „Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych”
- napisano w komunikacie.
Jak podkreślono, aktor do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. Jeszcze w ub. tygodniu rozpoczął próby do nowego spektaklu.
- „O pogrzebie będziemy informować w późniejszym terminie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji”
- zaznaczono.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym
Amen!
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.