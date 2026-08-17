Dzień: poniedziałek, 17 sierpnia 2026 Imieniny: Jacka, Mirona, Anastazego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XX tygodnia okresu zwykłego

Wieści z kraju

Odszedł Jan Frycz. Aktor miał 72 lata

Teatr Narodowy w Warszawie przekazał dziś niezwykle smutną wiadomość. W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)
Fot. screenshot: YouTube (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)

- „Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych”

- napisano w komunikacie.

Jak podkreślono, aktor do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. Jeszcze w ub. tygodniu rozpoczął próby do nowego spektaklu. 

- „O pogrzebie będziemy informować w późniejszym terminie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji”

- zaznaczono. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym
Amen!

Źródło: Facebook, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej