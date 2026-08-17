- „Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych”

- napisano w komunikacie.

Jak podkreślono, aktor do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. Jeszcze w ub. tygodniu rozpoczął próby do nowego spektaklu.

- „O pogrzebie będziemy informować w późniejszym terminie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji”

- zaznaczono.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Mu świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!