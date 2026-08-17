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Specjalny wysłannik papieża leci do Moskwy. Jaki jest cel wizyty?

Media donoszą, że 25 sierpnia szef watykańskiej dyplomacji, abp Paul Richard Gallagher uda się z kilkudniową wizytą do Moskwy.

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Fot. screenshot: YouTube (Narodów Zjednoczonych, APT)
Fot. screenshot: YouTube (Narodów Zjednoczonych, APT)

Informacje o planowanej podróży przekazała włoska agencja Ansa, która powołuje się na ustalenia rosyjskiego dziennika „Niezawisimaja gazieta”. Wizyta abpa Gallaghera ma poprzedzić wizytę wysłannika papieża ds. Ukrainy kard. Matteo Zuppiego.

- „Dla Gallaghera ważne jest dokonanie oceny atmosfery w Moskwie po to, aby zapewnić, że wizyta Zuppiego przyniesie konkretne rezultaty i nie doprowadzi do dyplomatycznego impasu”

- podaje rosyjski dziennik.

Wcześniej taki impas miał miejsce w 2023 roku, gdy „Rosja kategorycznie odmówiła omówienia z papieskim wysłannikiem i misją watykańską jakichkolwiek politycznych aspektów rozwiązania konfliktu, a misja Watykanu została ograniczona do zajmowania się kwestiami humanitarnymi”. Wizyta szefa watykańskiej dyplomacji wpisuje się też w przygotowania do mianowania nowego metropolity moskiewskiego.

- „Mianowanie zwierzchnika archidiecezji w takim kraju, jak Rosja wymaga delikatnego wybadania gruntu”

- zauważa „Niezawisimaja gazieta”.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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