Informacje o planowanej podróży przekazała włoska agencja Ansa, która powołuje się na ustalenia rosyjskiego dziennika „Niezawisimaja gazieta”. Wizyta abpa Gallaghera ma poprzedzić wizytę wysłannika papieża ds. Ukrainy kard. Matteo Zuppiego.

- „Dla Gallaghera ważne jest dokonanie oceny atmosfery w Moskwie po to, aby zapewnić, że wizyta Zuppiego przyniesie konkretne rezultaty i nie doprowadzi do dyplomatycznego impasu”

- podaje rosyjski dziennik.

Wcześniej taki impas miał miejsce w 2023 roku, gdy „Rosja kategorycznie odmówiła omówienia z papieskim wysłannikiem i misją watykańską jakichkolwiek politycznych aspektów rozwiązania konfliktu, a misja Watykanu została ograniczona do zajmowania się kwestiami humanitarnymi”. Wizyta szefa watykańskiej dyplomacji wpisuje się też w przygotowania do mianowania nowego metropolity moskiewskiego.

- „Mianowanie zwierzchnika archidiecezji w takim kraju, jak Rosja wymaga delikatnego wybadania gruntu”

- zauważa „Niezawisimaja gazieta”.