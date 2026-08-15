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Abp Przybylski: Obrona Ojczyzny to również troska o jej wartości

W czasie dzisiejszej Mszy świętej w swojej archikatedrze metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski przypomniał, że siła państwa nie może opierać się wyłącznie na technice, gospodarce czy potencjale militarnym, ale potrzebuje również wartości, które budują ducha narodu, a są nimi: wiara, prawda, patriotyzm, honor oraz szacunek dla życia i rodziny.

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Fot. screenshot: YouTube (Radio eM)
Fot. screenshot: YouTube (Radio eM)

Duchowny zwrócił uwagę, że w momencie świętowania Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kościele oraz Święta Wojska Polskiego w Polsce, warto na nowo odkryć więź pomiędzy doczesnością a nadprzyrodzonością. 

- „Wszystko jest na Ziemi zniszczalne. Tylko to, co Pan Bóg daje i co od Niego pochodzi, jest wieczne”

- zauważył.

Mówiąc o Bitwie Warszawskiej zaznaczył, iż było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Rocznica tego dnia jest w Polsce dniem szczególnej wdzięczności wobec żołnierzy Wojska Polskiego. Abp Przybylski podziękował tym, którzy na co dzień strzegą polskiego bezpieczeństwa i polskich granic. 

Arcybiskup przywołał też myśl bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który mówił o granicach wolności i niepodległości, przebiegających nie tylko na mapie, ale również „w ludzkim sercu”. Wskazał, że obrona Ojczyzny obejmuje nie tylko troskę o zewnętrzne granice, ale również o wartości, na których została zbudowana.

Źródło: KAI, Fronda.pl

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