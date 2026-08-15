Duchowny zwrócił uwagę, że w momencie świętowania Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kościele oraz Święta Wojska Polskiego w Polsce, warto na nowo odkryć więź pomiędzy doczesnością a nadprzyrodzonością.

- „Wszystko jest na Ziemi zniszczalne. Tylko to, co Pan Bóg daje i co od Niego pochodzi, jest wieczne”

- zauważył.

Mówiąc o Bitwie Warszawskiej zaznaczył, iż było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Rocznica tego dnia jest w Polsce dniem szczególnej wdzięczności wobec żołnierzy Wojska Polskiego. Abp Przybylski podziękował tym, którzy na co dzień strzegą polskiego bezpieczeństwa i polskich granic.

Arcybiskup przywołał też myśl bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który mówił o granicach wolności i niepodległości, przebiegających nie tylko na mapie, ale również „w ludzkim sercu”. Wskazał, że obrona Ojczyzny obejmuje nie tylko troskę o zewnętrzne granice, ale również o wartości, na których została zbudowana.