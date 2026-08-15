Miejsce modlitwy pielgrzymów

„Miejsce, na którym się znajdujemy, nie jest miejscem przypadkowym, ale przez pielgrzymów omodlonym" – powiedział biskup diecezji włocławskiej Krzysztof Wętkowski w homilii podczas Mszy świętej i poświęcenia figury Maryi w Konotopiu. Wskazał, że „ta monumentalna figura Maryi stoi w pobliżu kaplicy, w której od dziesięcioleci czczona jest Matka Boża Bolesna". To do niej zdążają pielgrzymi z okolicznych miejscowości.

„Podnosimy oczy ku Maryi"

Biskup Wętkowski, mówiąc o przesłaniu figury Matki Bożej Miłosiernej, wskazał na homilię Leona XIV z bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Papież powiedział wtedy: „Podziwiając wieżę Jezusa Chrystusa, podnosimy ku Niemu oczy – ku Temu, który jako jedyny objawia nam prawdę o Bogu i prawdę o nas samych".

„Tutaj, w Konotopiu, podnosimy oczy ku górze, podnosimy oczy ku Maryi, która kieruje nas ku Bogu. Tak, Matka Boża Miłosierna ma nam przypominać o Bogu. Maryja w tym wizerunku przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami i otwierając swoje ramiona, aby zaprosić do wzniesienia wzroku ku górze, do Boga i do nieba". W tym kontekście dodał, że „wielu współczesnych ludzi ma wzrok skierowany wyłącznie ku ziemi, a zapatrzeni są tylko w siebie".

Diecezja związana z kultem Miłosierdzia Bożego

Nawiązując do tytułu figury „Matki Bożej Miłosierdzia", bp Wętkowski wskazał, że na terenie tej samej diecezji włocławskiej, w Świnicach Warckich, przyszła na świat św. Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia. Tam też została ochrzczona i przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej.

Wotum wdzięczności

Jak informuje Vatican News podczas poświęcenia figury Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu bp Wętkowski zaznaczył, że „ten monument stanowi osobiste wotum wdzięczności Fundatora. Wdzięczność należy się więc Fundatorom, z inicjatywy których powstała figura Matki Bożej Miłosiernej, a także projektantom, architektom i budowniczym".

Figura Maryi ma ponad 55 m wysokości i jest większa m.in. od słynnej figury Jezusa w Rio de Janeiro. Na wysokości ponad 15 metrów znajduje się taras widokowy. Inicjatorami i fundatorami budowy figury Maryi są małżonkowie Grażyna i Roman Karkosikowie. Pomnik powstał jako ich wotum wdzięczności.