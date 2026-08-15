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Niemcy

Niemcy tracą w USA i Chinach. Ratuje ich Polska

Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Wschodniej poinformowało, że mimo spadku eksportu do USA i Chin o ponad 10 miliardów euro, eksport do 29 krajów wzrósł w pierwszej połowie br. o prawie jedenaście miliardów euro. Straty w handlu z dwiema największymi gospodarkami niemieccy eksporterzy zrekompensowali dzięki dynamicznie rozwijającej się wymianie handlowej m.in. z Polską.

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Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo
Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo

Jak podkreśliła w rozmowie z agencją Reuters przewodnicząca Niemieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Wschodniej Cathrina Claas-Mühlhäuser, „Europa Środkowo-Wschodnia stała się kluczowym regionem dla niemieckiego eksportu”. 

- „Zwłaszcza w okresie niepewności geopolitycznej, kruchych globalnych łańcuchów dostaw i rosnącego protekcjonizmu, musimy jeszcze bardziej zdecydowanie wykorzystać oferowane tam możliwości wzrostu”

- wskazała.

W pierwszej połowie roku niemiecki eksport do Polski wzrósł o 9,2 proc., sięgając blisko 54 mld euro. W ten sposób Polska stała się dla Niemiec czwartym najważniejszym rynkiem eksportowym, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym, Francji i Holandii, a znacznie wyprzedzając Państwo Środka, które zajmuje dopiero dziewiąte miejsce. 

Cathrina Claas-Mühlhäuser zaznacza, że choć Europa Środkowa nie zastąpi Chin i USA, to „najwyższy jednak czas, aby docenić ogromne znaczenie naszych wschodnich sąsiadów dla rozwoju gospodarczego Niemiec”.

- „Dzięki atrakcyjnym warunkom inwestycyjnym i rosnącemu popytowi na niemieckie produkty, region ten od dawna jest jednym z filarów niemieckiej gospodarki”

- stwierdziła.

Źródło: Dw.com, Fronda.pl

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