Przy okazji dzisiejszej defilady Wojska Polskiego rządzący zorganizowali kampanię promującą program SAFE. Sama defilada odbywa się pod hasłem „Polska SAFE - Bezpieczna Polska”, a towarzyszą jej banery i plakaty promujące unijny kredyt. W ten sposób można odnieść wrażenie, jakoby prezentowany dziś sprzęt został zakupiony w ramach tego programu. W odpowiedzi na tę kampanię były szef MON Mariusz Błaszczak przypomniał w mediach społecznościowych, że uzbrojenie pokazywane na defiladzie zostało zakupione przed grudniem 2023 roku.

- „Siły Zbrojne RP to nie pożyczka SAFE! Pamiętajmy o tym świętując dziś wspólnie z żołnierzami”

- zaapelował szef klubu PiS.

Do zorganizowanej przez rządzących kampanii odniósł się też w mediach społecznościowych szef wydawców Telewizji Republika Jarosław Olechowski.

- „Nierząd Donalda Tuska wykorzystał Wojsko Polskie w dniu jego święta do tępej propagandy niemieckiego toksycznego instrumentu finansowego >>der SAFE<< (Scholz, Angela, Friedrich, Emmanuel), żeby uzasadnić swoją decyzję - wbrew wetu prezydenta - o zadłużeniu Polaków na miliardy euro u Niemca na nieznany procent”

- napisał dziennikarz.