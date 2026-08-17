O planowanym proteście Broniarz opowiedział w rozmowie z „Faktem”.

- „To będzie jasny sygnał dla rządzących, że grzecznie, spokojnie już było”

- stwierdził prezes ZNP.

Uczestnicy demonstracji będą domagać się powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, zgodnie z założeniami obywatelskiej inicjatywy: „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, zakładającej nowelizację Karty Nauczyciela.

- „Aby jednak dojść do tego poziomu, proponujemy stopniowe zmniejszanie obecnej różnicy. 15-procentowa podwyżka byłaby jednym z etapów dochodzenia do tego rozwiązania, przy założeniu, że cały proces mógłby zostać rozłożony na dwa–trzy lata”

- wyjaśnił rozmówca „Faktu”.

Broniarz podkreślił, że obecnie „nie ma rozmów ani dyskusji” na temat projektu, choć – jak zaznaczył – Koalicja Obywatelska szła do wyborów z poparciem dla niego.