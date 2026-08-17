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Wieści z kraju

Nauczyciele wyjdą na ulice. ZNP zapowiada protest przed Kancelarią Premiera

Wakacje zakończą się ogromnym protestem nauczycieli w Warszawie. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział na 31 sierpnia demonstrację przed Kancelarią Premiera. „Grzecznie już było” – zapowiada działacz.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Radio Maryja, polsatnews.pl) - zdęcie ilustracyjne
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Radio Maryja, polsatnews.pl) - zdęcie ilustracyjne

O planowanym proteście Broniarz opowiedział w rozmowie z „Faktem”.

- „To będzie jasny sygnał dla rządzących, że grzecznie, spokojnie już było”

- stwierdził prezes ZNP.

Uczestnicy demonstracji będą domagać się powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, zgodnie z założeniami obywatelskiej inicjatywy: „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, zakładającej nowelizację Karty Nauczyciela.

- „Aby jednak dojść do tego poziomu, proponujemy stopniowe zmniejszanie obecnej różnicy. 15-procentowa podwyżka byłaby jednym z etapów dochodzenia do tego rozwiązania, przy założeniu, że cały proces mógłby zostać rozłożony na dwa–trzy lata”

- wyjaśnił rozmówca „Faktu”.

Broniarz podkreślił, że obecnie „nie ma rozmów ani dyskusji” na temat projektu, choć – jak zaznaczył – Koalicja Obywatelska szła do wyborów z poparciem dla niego.

 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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