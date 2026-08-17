W zrealizowanym na zlecenie Wirtualnej Polski badaniu respondentów zapytano, czy ich zdaniem prezydent Karol Nawrocki posiada kompetencje i zdolności przywódcze, które pozwolą mu w przyszłości objąć przywództwo nad całą polską prawicą.

- „Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki posiada odpowiednie predyspozycje, charyzmę i umiejętności, aby w przyszłości zostać głównym liderem całej polskiej prawicy?”

- brzmiało pytanie.

Twierdząco odpowiedziało na nie aż 54,4 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest zaledwie 28,8 proc. respondentów, a 16,8 proc. z nich nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii.