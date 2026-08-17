Wypadek na Węgrzech. 20 Polaków wróci dziś do kraju

Szłapka przekazał, że obecnie medycy kwalifikują rannych sprawdzając, którzy z nich mogą wrócić do Polski pierwszym transportem lotniczym.

- „Pierwszy transport będzie dzisiaj w godzinach wieczornych (...). To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski. Międzylądowanie w Rzeszowie, tak by te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły mieć pomoc udzieloną bliżej domu”

- powiedział.

Zapewnił, że „dla osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w pierwszym transporcie, jest zabezpieczona wojskowa Casa”.

Tragiczny wypadek na Węgrzech

W nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3 doszło do wypadku polskiego autokaru, którym podróżowało 59 osób. Byli to pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali do kraju z Medjugorie. W wypadku zginęło 12 osób, dziesięć trafiło do szpitali w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.