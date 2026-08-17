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Wieści z kraju

Wypadek na Węgrzech. 20 Polaków wróci dziś do kraju

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że około 20 Polaków poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech dziś wieczorem wróci do kraju.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)/Jakub Hałun - Praca własna za: Wikipedia CC BY-SA 3.0
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)/Jakub Hałun - Praca własna za: Wikipedia CC BY-SA 3.0

Szłapka przekazał, że obecnie medycy kwalifikują rannych sprawdzając, którzy z nich mogą wrócić do Polski pierwszym transportem lotniczym.

- „Pierwszy transport będzie dzisiaj w godzinach wieczornych (...). To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski. Międzylądowanie w Rzeszowie, tak by te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły mieć pomoc udzieloną bliżej domu”

- powiedział.

Zapewnił, że „dla osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w pierwszym transporcie, jest zabezpieczona wojskowa Casa”.

Tragiczny wypadek na Węgrzech

W nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3 doszło do wypadku polskiego autokaru, którym podróżowało 59 osób. Byli to pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali do kraju z Medjugorie. W wypadku zginęło 12 osób, dziesięć trafiło do szpitali w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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