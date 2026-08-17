Co dalej z kierowcą autokaru? Jest komunikat policji

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godz. 1:00. Autokar, którym podróżowali polscy pielgrzymi wracający z Medjugorie, wpadł do przydrożnego rowu. W zdarzeniu zginęło 12 osób, dziesięć trafiło do szpitali w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Dziś węgierska policja poinformowała o działaniach podjętych wobec kierowcy autokaru.

- „Kierowca został zatrzymany, a w najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu”

- przekazał rzecznik lokalnej policji Rudolf Varga.

Kierowcy zarzuca się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z wieloma ofiarami. Wedle dotychczasowych ustaleń, mógł on zasnąć w czasie jazdy.

Na miejscu w badaniu przyczyn tragedii pomagają również polscy policjanci i prokuratorzy.