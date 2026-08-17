W nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3 doszło do wypadku polskiego autokaru, którym podróżowało 59 osób. Byli to pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali do kraju z Medjugorie. W wypadku zginęło 12 osób, dziesięć trafiło do szpitali w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Wojewoda podkarpacka podkreśliła, że przekazywaniem tragicznych informacji rodzinom zmarłych zajęli się specjaliści.

- „Trzyosobowe zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu”

- powiedziała.

Powrót rannych do kraju

Na Węgrzech tymczasem pracują polscy medycy i dyplomaci. Wizytują oni dziś cztery szpitale, do których skierowano rannych Polaków.

- „Zespoły pracują i rozmawiają z lekarzami po to, aby ustalić dotychczasowy proces leczenia, ale również planowany, tak aby można było podjąć decyzję co do transportu części osób do Polski”

- wyjaśniła Kubas-Hul.

Zaznaczyła, że w gotowości pozostaje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W Warszawie oczekuje też wojskowy samolot CASA. Miejsca dla poszkodowanych przygotowano w szpitalach na Podkarpaciu oraz w dwóch szpitalach w Warszawie.

- „Jeżeli będzie taka możliwość, żeby tych ciężko chorych przewieźć do Polski lotniczym pogotowiem, to takie decyzje na miejscu zespół medyczny będzie podejmować”

- przekazała wojewoda.

Na miejscu zdarzenia pracują też polscy policjanci i prokuratorzy, którzy ustalają przyczyny wypadku.

Pamięć o ofiarach tragedii zostanie dziś w południe uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Na budynkach urzędów do połowy masztu opuszczono flagi.