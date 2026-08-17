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Ukraina

Ukraiński minister chce pisać historię Europy po swojemu? Absurdalny wpis Sybihy

„Tysiąc lat temu Kijów był bramą, przez którą cywilizacja chrześcijańska dotarła na zachód przez kontynent” – pisze w mediach społecznościowych szef MSZ Ukrainy Andrij Sybih. Chronologia się nieco nie zgadza? Dla ukraińskiego ministra, który najwyraźniej postanowił kreślić alternatywną wersję historii, to żaden problem.

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Fot. screenshot: YouTube (Europe Pulse)/Falin - Praca własna za: Wikipedia CC BY-SA 3.0
Fot. screenshot: YouTube (Europe Pulse)/Falin - Praca własna za: Wikipedia CC BY-SA 3.0

Sybiha opublikował w mediach społecznościowych wpis na temat Ławry Pieczewskiej, która niedawno stała się celem rosyjskiego ataku.

- „Dziś Ukraina obchodzi 975. rocznicę jednego z naszych najważniejszych historycznych zabytków, symbolu naszej trwałej państwowości i centrum wczesnego chrześcijaństwa w Europie – Ławry Peczerskiej. Tysiąc lat temu Kijów był bramą, przez którą cywilizacja chrześcijańska dotarła na zachód przez kontynent. Dlatego naszą drogę do członkostwa w UE nazywamy przywróceniem naszego miejsca w europejskiej rodzinie”

- napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

Na jego wpis uwagę zwrócił profil Historia.org.

- „Piękna opowieść, ale chronologia jest dość bezlitosna. Polska przyjęła chrzest w 966 r., Ruś Kijowska w 988 r., a Ławrę założono dopiero ok. 1051 r.”

- przypomnieli autorzy.

- „Kijów był wielkim centrum chrześcijaństwa Europy Wschodniej, ale nie >>bramą, przez którą chrześcijaństwo dotarło na zachód kontynentu<<. Gdy powstawała Ławra, Polska była chrześcijańska od ok. 85 lat”

- zaznaczyli.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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