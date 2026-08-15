Niedawno minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Na łamach „Gazety Polskiej” czas ten podsumował kapelan głowy państwa ks. prof. Jarosław Wąsowicz SDB, który przypomniał, że pierwsze przemówienie po ogłoszeniu wyników exit poll – kiedy to Rafał Trzaskowski cieszył się ze „zwycięstwa” – Karol Nawrocki rozpoczął od przywołania fragmentu 2 Księgi Kronik: „Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę”.

- „Pan Bóg kraj nasz ocalił. Klimat tego wieczoru oddawał zresztą nastroje całej kampanii, kiedy trzeba było walczyć wbrew wszystkiemu, wszystkim i walczyć o wszystko. To była ciężka walka”

- napisał duchowny.

Kapłan nie ma wątpliwości, że „otrzymaliśmy w ubiegłym roku w tej walce potężne wsparcie z nieba”.

- „Kiedy skala hejtu, kłamstwa i pospolitego chamstwa w czasie kampanii przekroczyła wszelkie granice, wielu z nas spontanicznie chwyciło za różaniec, zaczęło zamawiać msze św., aby modlić się za ojczyznę. Powróciliśmy w tym względzie do zwyczajów dobrze nam znanych z czasów trudnych dla Polski, kiedy jedynie w Panu Bogu pozostało nam szukać nadziei na zmianę rzeczywistości, w której przyszło nam żyć”

- zauważył.

Tysiące modlą się za prezydenta

Ks. Wąsowicz wskazał, że w pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego, stojąc u boku głowy państwa doświadczył, jak wielu ludzi w kraju i za granicą wspiera go swoją modlitwą.

- „Miałem ten dar w wielu takich nabożeństwach uczestniczyć. Udało się też stworzyć duchowe więzi pomiędzy ludźmi patrzącymi oczyma wiary na wydarzenia, w których uczestniczymy. Dziękuję Panu Prezydentowi za możliwość przyjmowania gości w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, gdzie przez cały ten rok regularnie odprawiane były msze św. w intencji Polski. To jest wielkie duchowe dzieło”

- podkreślił.

Kapelan prezydenta zapewnia, że również Karol Nawrocki każdego dnia modli się za tych, którzy otaczają go swoją modlitwą.

- „Przez ostatni rok w wielu ważnych przemówieniach Pan Prezydent Nawrocki regularnie przypomina o tym, że jesteśmy chrześcijańskim narodem i naszym obowiązkiem jest budowanie codzienności na ewangelicznych wartościach. Wydaje się, że jest obecnie jedyną głową państwa na świecie, która tak często przypomina o wartościach chrześcijańskich. Nie tylko w słowach, ale i czynach. Zawsze taki był i pozostaje wierny swoim przekonaniom, dlatego nie musi udawać czy kłamać”

- zaznacza.

Ks. Wąsowicza zauważa, że właśnie taką wizję przywódców narodu miał przed laty kard. August Hlond.

- „Nieustannie wzywał też do modlitwy różańcowej za Polskę, także tych, którzy stoją na czele państwa. Wzywał do duchowego odrodzenia wspólnoty narodowej. Ono wciąż się dokonuje. Niech Bóg będzie z nami! Niech Bóg błogosławi Polsce!”

- modli się duchowny.