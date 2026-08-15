Dawid Wildstein: „Degenerat Mazguła”

Adam Mazguła to emerytowany oficer, który słynie przede wszystkim z obrażania głowy państwa. Nie zrezygnował z hejterskich, pełnych nienawiści i pogardy ataków na Karola Nawrockiego nawet po tym, jak prokuratura skierowała przeciw niemu do sądu akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta. Wczoraj, w kolejnym skandalicznym wpisie postanowił odnieść się do zdjęcia prezydenta z żołnierzami. Na jego wpis zareagował w mediach społecznościowych Dawid Wildstein.

- „Więc tak, na takie szambo trzeba zareagować.

Trzeba zareagować, gdy za "głos armii" mówi typ, który

- opisywał tzw. ścieżki zdrowia, okrutne tortury, jakie urządzały komuchy niewinnym ludziom, jako "kulturalne". Który w koszmarze komunistycznym brał udział.

- który, kiedy Rosja i Białoruś urządziły hybrydowy atak na Polskę, powtarzał najgorszą propagandę uderzającą w żołnierzy, brednie i kłamstwa, de facto plująć na polski mundur.

- który wprost snuł jakieś mokre wizje, że czas siłowo obalić demokratycznie wybranego Prezydenta, nie dopuścić do jego zaprzysiężenia, który dołączał do najgorszych nagonek na Nawrockiego, także wtedy, gdy aktywizowane przez Giertycha trolle groziły śmiercią czy przemocą seksu#lną jego żonie i maleńkiej córeczce”

- napisał publicysta na Facebooku.

- „I teraz ten degenerat, ta kreatura ośmiela się udawać głos armii? Nie, tu trzeba zareagować.

Nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę ta kreatura urządziła zwyczajną nagonkę, po raz kolejny, na zwykłych zołnierzy, których "grzechem" jest to, że zrobili sobie zdjęcie z Prezydentem.

Nie polecam nurkowania w tym szambie, ale jak coś, to sprawdźcie jego profil- jakie teksty obrzydliwe tam są puszczane na naszych zołnierzy, jak się ich obraża, jakie inwektywy lecą”

- dodał.

Wreszcie dziennikarz postanowił zwrócić się bezpośrednio do płk. Mazguły.

- „MAZGUŁA, NIGDY NIE BĘDZIESZ GŁOSEM POLSKIEJ ARMII. NIGDY.

Jesteś zwyczajnym degeneratem, podłym sługusem Tuska- i niezależnie od tego, ile będzie Cię Tusk pompował- nie będziesz nigdy nikim więcej.

A to, że w ogóle istniejesz w przestrzeni publicznej pokazuje, że ta władza i jej premier i jej media kultywują najgorszą, postkomuszą, kremlowską mentalność, hodują obrzydliwą patologię, hejterów, tępotę i nienawiść, wyzwalając w Polakach to, co najgorsze. I dlatego możesz sobie swobodnie w tym szambie pływać i robić za "autorytet". A ci, co lajkują Twoje wypociny są taką samą patologią jak ty”

- napisał.