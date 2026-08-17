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Polityka

Byli prezesi TK ostro o planach Tuska: Fatalna praktyka

Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan i prof. Andrzej Zoll zdecydowanie krytykują posunięcie premiera Donalda Tuska, który odwołał Macieja Berka z funkcji ministra, aby zaproponować jego kandydaturę na sędziego TK.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, tvn24)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, tvn24)

Maciej Berek, którego sam Donald Tusk nazywa swoją „prawą ręką”, zrezygnował z urzędu ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, aby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” pomysł skomentował prof. Marek Safjan, który podkreślił, że choć proponowane przez koalicję Donalda Tuska przepisy wymagające czteroletniej przerwy pomiędzy piastowaniem urzędu ministra a powołaniem na sędziego TK nie weszły w życie, to kandydatura Berka „nie jest dobrym pomysłem”.

Inny były prezes TK, prof. Andrzej Zoll stwierdził w rozmowie z „DGP”, że praktyka zgłaszania byłych ministrów do TK była „po prostu fatalna”.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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