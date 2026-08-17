O szokujących słowach izraelskiego polityka poinformowała za agencją AP Polska Agencja Prasowa. Wypowiedź miała miejsce podczas wywiadu w podkaście byłego zakładnika Hamasu Roma Brasławskiego. Polityk przyznał, że nie zgadzał się z Netanjahu jeśli chodzi o zawieszenie broni w Strefie Fazy.

Dodał, mówiąc o prowadzeniu „celowanych zabójstw”, że ma na myśli nie tylko tych, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie:

„Są tam ludzie, którzy nie zasługują na życie. Nie powinni żyć. To nawet nie są ludzie”.

Domagał się też masowej emigracji Palestyńczyków ze Strefy Gazy, która w jego opinii „cała należy do nas”. Emigracja ta jednak nie powinna być stosowana wobec terrorystów. „Wybijać ich jednego po drugim” – mówił.