Dzień: poniedziałek, 17 sierpnia 2026 Imieniny: Jacka, Mirona, Anastazego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XX tygodnia okresu zwykłego

Izrael i Żydzi

„Należy prowadzić celowane zabójstwa”. Szokujące słowa izraelskiego ministra o Strefie Gazy

„Uważam, że w Strefie Gazy należy prowadzić celowane zabójstwa, eliminując każdej nocy od 30 do 40 osób” – powiedział reprezentujący skrajną prawicę minister bezpieczeństwa narodowego Izraela, Itamar Ben Gwir.

1 min czytania
Strefa Gazy
Strefa Gazy · fot. Ashraf Amra - UNRWA: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Wikipedia), CC BY-SA 3.0 igo

O szokujących słowach izraelskiego polityka poinformowała za agencją AP Polska Agencja Prasowa. Wypowiedź miała miejsce podczas wywiadu w podkaście byłego zakładnika Hamasu Roma Brasławskiego. Polityk przyznał, że nie zgadzał się z Netanjahu jeśli chodzi o zawieszenie broni w Strefie Fazy.

Dodał, mówiąc o prowadzeniu „celowanych zabójstw”, że ma na myśli nie tylko tych, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie:

„Są tam ludzie, którzy nie zasługują na życie. Nie powinni żyć. To nawet nie są ludzie”.

Domagał się też masowej emigracji Palestyńczyków ze Strefy Gazy, która w jego opinii „cała należy do nas”. Emigracja ta jednak nie powinna być stosowana wobec terrorystów. „Wybijać ich jednego po drugim” – mówił.

Źródło: dam/PAP

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej