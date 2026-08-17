Dzień: poniedziałek, 17 sierpnia 2026 Imieniny: Jacka, Mirona, Anastazego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XX tygodnia okresu zwykłego

Pilne

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Policja zatrzymała kierowcę

Węgierska policja zatrzymała jednego z kierowców polskiego autokaru, który uległ tragicznemu w skutkach wypadkowi. Mężczyzna prowadził pojazd w chwili tragedii. Drugi kierowca, po przesłuchaniu, został zwolniony.

1 min czytania
Policja
Policja · fot. Fot. Edward Kimmel (Flickr.com), CC BY-SA 2.0

Informację o dalszych czynnościach śledczych przekazał wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Zaznaczył jednocześnie, że samo zatrzymanie kierowcy nie przesądza o jego winy. Jak wyjaśnił, najpierw węgierska policja musi zakończyć swoje ustalenia. Dopiero później informacje trafią do polskich władz i zostaną przekazane opinii publicznej. Według węgierskich służb okoliczności zdarzenia uzasadniały zatrzymanie kierowcy.

Wypadek miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 we wschodniej części Węgier. Autokarem wracali do Polski uczestnicy pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny, głównie mieszkańcy Podkarpacia. Zginęło aż 12 osób. Dziesięcioro poszkodowanych pozostaje w węgierskich szpitalach w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Źródło: dam/dorzeczy.pl,rp.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej