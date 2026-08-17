Informację o dalszych czynnościach śledczych przekazał wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Zaznaczył jednocześnie, że samo zatrzymanie kierowcy nie przesądza o jego winy. Jak wyjaśnił, najpierw węgierska policja musi zakończyć swoje ustalenia. Dopiero później informacje trafią do polskich władz i zostaną przekazane opinii publicznej. Według węgierskich służb okoliczności zdarzenia uzasadniały zatrzymanie kierowcy.

Wypadek miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 we wschodniej części Węgier. Autokarem wracali do Polski uczestnicy pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny, głównie mieszkańcy Podkarpacia. Zginęło aż 12 osób. Dziesięcioro poszkodowanych pozostaje w węgierskich szpitalach w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.