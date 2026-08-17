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Ile naprawdę zarabia Donald Tusk?

Donald Tusk pobiera aż trzy emerytury jednocześnie – ich łączna wartość zbliża się do pół miliona złotych rocznie. Takie informacje wynikają z oświadczenia majątkowego premiera na dzień 31 grudnia 2025 roku, które przeanalizował "Super Express".

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Donald Tusk
Donald Tusk · fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)

Najgrubszy strumień pieniędzy płynie do szefa rządu wcale nie z Polski, a z Brukseli. Emerytura z Komisji Europejskiej przyniosła mu w 2025 roku 71 282,78 euro. Do tego premier dostaje świadczenie z belgijskiego systemu emerytalnego w wysokości 2504,50 euro.

Z ZUS Tusk otrzymał w minionym roku 144 423,77 zł, co daje ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Po przeliczeniu wszystkich trzech emerytur na złotówki, z uwzględnieniem kursu euro, łączna suma sięga od 450 do nawet 457 tysięcy złotych w skali roku – podlicza „Super Express”. To wyliczenie roczne, a nie stała comiesięczna wypłata w jednej walucie – podkreślono.

Emerytury to jednak tylko część dochodów premiera. Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tusk zarobił w 2025 roku 294 977,52 zł. Do tego dieta parlamentarna w wysokości 47 603,76 zł, z czego 36 tysięcy złotych to część nieopodatkowana. Premier wykazał również 11 625,33 zł z tytułu praw autorskich oraz 181 euro odsetek od zgromadzonych oszczędności.

Po zsumowaniu wszystkich źródeł – pensji, diet, tantiem i trzech emerytur – roczny dochód Tuska za 2025 rok wyniósł 498 630,38 zł plus 73 968,28 euro. Przeliczając to na złotówki według kursu z czerwcowego zestawienia, wychodzi około 812 tysięcy złotych rocznie.

Źródło: dam/se.pl,wpolityce.pl

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