Najgrubszy strumień pieniędzy płynie do szefa rządu wcale nie z Polski, a z Brukseli. Emerytura z Komisji Europejskiej przyniosła mu w 2025 roku 71 282,78 euro. Do tego premier dostaje świadczenie z belgijskiego systemu emerytalnego w wysokości 2504,50 euro.

Z ZUS Tusk otrzymał w minionym roku 144 423,77 zł, co daje ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Po przeliczeniu wszystkich trzech emerytur na złotówki, z uwzględnieniem kursu euro, łączna suma sięga od 450 do nawet 457 tysięcy złotych w skali roku – podlicza „Super Express”. To wyliczenie roczne, a nie stała comiesięczna wypłata w jednej walucie – podkreślono.

Emerytury to jednak tylko część dochodów premiera. Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tusk zarobił w 2025 roku 294 977,52 zł. Do tego dieta parlamentarna w wysokości 47 603,76 zł, z czego 36 tysięcy złotych to część nieopodatkowana. Premier wykazał również 11 625,33 zł z tytułu praw autorskich oraz 181 euro odsetek od zgromadzonych oszczędności.

Po zsumowaniu wszystkich źródeł – pensji, diet, tantiem i trzech emerytur – roczny dochód Tuska za 2025 rok wyniósł 498 630,38 zł plus 73 968,28 euro. Przeliczając to na złotówki według kursu z czerwcowego zestawienia, wychodzi około 812 tysięcy złotych rocznie.